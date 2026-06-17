Calcio in Tv, le gare di oggi: esordio per Inghilterra e Portogallo

Calcio in Tv, le gare di oggi: esordio per Inghilterra e PortogalloTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Mondiali 2026 oggi in tv: esordio per Portogallo e Inghilterra

Nuova giornata dei Mondiali 2026. Stasera alle 19 andrà in scena la sfida tra Portogallo e RD Congo, in esclusiva sulle piattaforme Dazn e Prime Video. Alle 22, poi, toccherà al match tra Inghilterra e Croazia, in questo caso la diretta sarà in chiaro anche sulla Rai. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO

19.00 Portogallo-RD Congo (Mondiali) - DAZN

22.00 Inghilterra-Croazia (Mondiali) - DAZN e RAI 1

GIOVEDÌ 18 GIUGNO

01.00 Ghana-Panama (Mondiali) - DAZN

04.00 Uzbekistan-Colombia (Mondiali) - DAZN