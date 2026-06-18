Colpo di scena Lukaku: grande stima di Allegri e può restare a Napoli

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Romelu Lukaku potrebbe a sorpresa restare al Napoli con l'addio di Conte e l'arrivo al suo posto di Allegri che lo stima dai tempi della Juventus

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe riservare sviluppi inattesi. Quella che fino a poche settimane fa appariva come una separazione quasi inevitabile dal Napoli oggi non è più una certezza. L’attaccante belga, legato al club azzurro da un altro anno di contratto, potrebbe infatti restare all’ombra del Vesuvio anche nella prossima stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Un’ipotesi che sembrava difficilmente percorribile, soprattutto considerando il peso del suo ingaggio e le numerose voci di mercato che lo hanno accompagnato negli ultimi mesi. Tuttavia, il cambio in panchina ha modificato gli scenari e riaperto prospettive che sembravano ormai tramontate.

Allegri riapre lo scenario Lukaku-Napoli

L’arrivo di Massimiliano Allegri rappresenta un elemento destinato a incidere sulle valutazioni del club. Il tecnico toscano ha sempre manifestato grande stima nei confronti di Lukaku e, già durante la sua esperienza alla Juventus, aveva indicato il centravanti come uno degli obiettivi ideali per il proprio progetto tecnico. Oggi i due potrebbero ritrovarsi dalla stessa parte, con il belga già inserito nell’organico azzurro e con la possibilità di diventare un punto di riferimento della nuova gestione.