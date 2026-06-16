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Big Rom decisivo, Il Mattino: "Lukaku entra e salva il Belgio contro l'Egitto"

Big Rom decisivo, Il Mattino: "Lukaku entra e salva il Belgio contro l'Egitto"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto

"Lukaku entra e salva il Belgio contro l'Egitto. Spagna, che flop con Capo Verde", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, facendo il punto sui Mondiali e sottolineando l'impatto decisivo di Big Rom con i Diavoli Rossi. In taglio alto, un box è dedicato all'Argentina supportata da molti partenopei: "Napoli spinge Messi". Di seguito la prima pagina integrale.