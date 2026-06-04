Prima pagina Calciomercato Serie A, Gazzetta: "Inter, arriva Palestra. Juve, addio Vlahovic"

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La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con diversi temi di mercato e attualità legati ai principali club italiani

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con diversi temi di mercato e attualità legati ai principali club italiani. Tra i titoli in evidenza spiccano le situazioni di Inter e Juventus, protagoniste delle indiscrezioni più rilevanti del giorno. In particolare, il quotidiano dedica spazio al possibile arrivo di Palestra in casa nerazzurra, operazione che rientrerebbe nelle strategie del club per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e puntare su profili giovani e di prospettiva.

Juve e Inter al centro del mercato

Ampio risalto viene dato anche alla situazione della Juventus e al futuro di Dusan Vlahovic, con il titolo “Juve, addio Vlahovic” che sintetizza le difficoltà emerse sul fronte del rinnovo e le possibili evoluzioni del rapporto tra il club bianconero e l’attaccante serbo. Il tema dell’addio, ormai sempre più concreto secondo le ricostruzioni, apre scenari importanti per il prossimo mercato estivo. La prima pagina del quotidiano sportivo riflette così un momento di grande fermento per le big del calcio italiano, tra trattative in corso e possibili cambiamenti destinati a ridisegnare gli equilibri della Serie A.