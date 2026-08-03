Ibrahimovic assente ai funerali di Baresi: una scelta legata al suo modo di vivere il lutto

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Ibrahimovic verso l'assenza ai funerali di Franco Baresi: il motivo è legato alla sua sfera più privata.

L'assenza di Zlatan Ibrahimovic ai funerali di Franco Baresi, in programma domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, continua a far discutere. Il senior advisor di RedBird per il Milan, però, potrebbe non partecipare alla cerimonia per motivi che nulla hanno a che vedere con il rapporto con lo storico capitano rossonero o con il club.

Un lutto vissuto in modo riservato

A far chiarezza è MilanNews, che ricorda come Ibrahimovic abbia sempre scelto di affrontare i momenti di lutto con estrema discrezione. Lo svedese non pubblicò messaggi neppure dopo la scomparsa di Mino Raiola, figura per lui fondamentale, e non prese parte ai funerali di Silvio Berlusconi. Una scelta che affonda le radici nella tragedia personale vissuta nel 2014 con la morte del fratello maggiore Sapko, scomparso a causa della leucemia. Da allora Ibrahimovic ha sviluppato un rapporto molto intimo e riservato con il dolore, preferendo evitare manifestazioni pubbliche.

Per questo motivo, il suo silenzio sui social e la probabile assenza alla cerimonia non devono essere interpretati come una mancanza di rispetto o di vicinanza alla famiglia Baresi e al mondo Milan, ma come la conferma di un atteggiamento che Zlatan mantiene da anni nei confronti delle persone a lui care. Ai funerali saranno presenti numerosi ex compagni e rappresentanti del Milan, oltre al patron Gerry Cardinale e alle istituzioni cittadine. La prima squadra, impegnata nella tournée in Australia, non potrà invece partecipare, fatta eccezione per i calciatori già rientrati in Italia.