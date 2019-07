Caso Balotelli, esposto in Procura dei Verdi: "Pronti a costituirci parte civile"

"Il calciatore Mario Balotelli, a Mergellina, ha offerto duemila euro ad una persona per tuffarsi in mare in sella al suo scooter. Siamo senza parole. Un gesto sconsiderato, non solo per la sicurezza del soggetto coinvolto, ma anche per l’inquinamento delle acque nostrane e, soprattutto, per il messaggio diseducativo offerto a migliaia di giovani. Una stupida scommessa senza alcun senso, postata sui social dallo stesso calciatore divertito. La Guardia Costiera ha tempestivamente acquisito i filmati ed è al lavoro per preparare un rapporto da inviare alla Procura della Repubblica. A quanto pare, infatti, la vicenda potrebbe non essere finita qui per fortuna: ci sarebbero alcuni reati commessi al vaglio delle forze dell’ordine”. Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, e Marco Gaudini, consigliere comunale di Napoli del “Sole che ride”.

“Coadiuvato dagli avvocati Rosario e Sara Iervolino presenterò, in qualità di presidente della Commissione Ambiente del Comune di Napoli, un esposto alla Procura e alle forze dell’ordine per verificare tutte le ipotesi di reato che si sono configurate – ha aggiunto il consigliere Marco Gaudini – e per denunciare il grave danno d’immagine arrecato alla città che ospita in questi giorni le Universiadi. Questi gesti vanno condannati severamente, e i Verdi sono pronti a costituirsi come parte civile".

“È gravissimo che un personaggio come lui assuma dei comportamenti simili, e ancor più preoccupante è l’aver lanciato il video sui social. Persone come lui – hanno concluso Borrelli e Gaudini – data la visibilità che hanno, dovrebbero essere esempi positivi, non fomentare atti sconsiderati e pericolosi. Ci aspettiamo quantomeno un passo indietro e delle scuse da parte di Balotelli”