Che tragedia per Ballack: il figlio muore a 18 anni in un incidente in quad

Una tragedia che lascia senza parole. Come riportano vari quotidiani britannici, il figlio diciottenne di Michael Ballack, Emilio, è morto poco fa per un incidente d'auto. L'incidente sarebbe avvenuto a Troia, a sud di Lisbona, vicino alla seconda casa della famiglia Ballack, che stava spendendo in Portogallo le vacanze. Al dolore della famiglia Ballack si è unito sin da subito il Chelsea, ex squadra di papà Michael, che si è stretto attorno all'ex centrocampista tedesco.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.



All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time.