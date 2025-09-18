Clamoroso all'Etihad! Di Lorenzo espulso al 20', Napoli in dieci

Clamoroso all'Etihad! Di Lorenzo espulso al 20', Napoli in dieciTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:21Brevi
di Davide Baratto

Clamoroso all'Etihad Stadium dopo soli 20 minuti di gioco: Giovanni Di Lorenzo sbaglia la lettura di un passaggio e nel tentativo di fermare Erling Haaland commette fallo dall'ultimo uomo. Il capitano del Napoli è stato espulso dall'arbitro Zwayer dopo revisione al VAR: gli azzurri dovranno giocare 70 minuti più recupero con un uomo in meno.