Clamoroso dalla Spagna, As: Juve su Neymar! Dybala più soldi, ma servono altre tre cessioni

Arriva una notizia di mercato incredibile dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, la Juventus avrebbe offerto Paulo Dybala più 100 milioni di euro per acquistare Neymar. Il quotidiano iberico si sbilancia anche sulla situazione delle altre trattative: il Barcellona, a quanto pare, sarebbe fuori da tutto per via delle pretese di Leonardo, troppo alte rispetto a quanto offerto dai blaugrana. A quanto pare la dirigenza bianconera sarebbe disposta a coprire interamente l’ingaggio del calciatore verdeoro. Chiaro, però, che per mettere le mani sul talento brasiliano servirà fare spazio in rosa, con almeno tre cessioni.