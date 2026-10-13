Prima pagina "Napoli e Inter, ora si fa sul serio": la prima de La Gazzetta dello Sport

vedi letture

“Napoli e Inter, ora si fa sul serio”: è questo il titolo che apre la prima pagina della Gazzetta dello Sport, dedicata al ritorno della Champions League. Dopo la lunga sosta e la ripresa del campionato, il quotidiano sportivo accende i riflettori sulle due squadre italiane che scendono in campo in Europa. Per gli azzurri l’appuntamento è a Villarreal, in una serata che arriva dopo la vittoria sul Frosinone e che apre un tour de force senza tregua. Il giornale sottolinea come l’impegno europeo rappresenti uno spartiacque nella stagione, con le due squadre chiamate a dimostrare il proprio valore sul palcoscenico più importante.

In campionato vincono Torino e Atalanta

Spazio anche alla Serie A, con il racconto delle vittorie ottenute in campionato da Torino e Atalanta. Due risultati che la Gazzetta mette in evidenza nella stessa pagina, a testimonianza di una giornata ricca di verdetti e di indicazioni per la classifica. Il quadro che ne emerge è quello di un calcio italiano in pieno movimento.