Club Napoli Castel San Giorgio ospita il raduno UANM: l'appuntamento

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Fondato nella primavera del 1986 il Club Napoli Castel San Giorgio compie quarant’anni e per celebrare l’importante anniversario, che lo porta ad essere uno dei sodalizi più longevi d’Italia, il prossimo sabato 6 giugno ospiterà a Castel San Giorgio l’ottava edizione del raduno dell’associazione Uanm, Unione Azzurra nel Mondo, evento di rilievo internazionale. L’Uanm raggruppa, infatti, Club Napoli provenienti da Campania, resto d’Italia e estero: dagli Stati Uniti al Brasile, dall’Australia a diversi paesi europei. Il Club Napoli Castel San Giorgio si appresta, dunque, ad accogliere decine di delegazioni di Club e centinaia di tifosi. L’iniziativa, patrocinata da Comune di Castel San Giorgio e provincia di Salerno, prenderà il via sabato 6 giugno alle ore 10 con il corteo che partirà da piazza Caduti di Nassiriya e raggiungerà piazza Martiri d’Ungheria. Tra bandiere, sciarpe, striscioni e cori le strade di Castel San Giorgio si coloreranno d’azzurro. Piazza Martiri d’Ungheria sarà il cuore della festa. Dalle 10:30 vi sarà allestito il Mercato “Campagna Amica” di Coldiretti Salerno e, alle 11, è in programma lo spettacolo di musica popolare del “Progetto Nakkaria” di Pagani che con balli e suoni di tammorre tiene accesa la passione per il nostro territorio.

“Il Club Napoli Castel San Giorgio è onorato di ospitare il raduno Uanm che col Direttivo stiamo organizzando da mesi – dice il Presidente del Club Napoli Castel San Giorgio Emanuele Sellitto – e grazie al sostegno di tanti: dal Comune, all’associazione Santa Barbara di Torello, agli sponsor sono certo che il 6 giugno sarà una giornata memorabile con centinaia di persone in arrivo da ogni angolo di Campania e Italia e anche dall’estero. Invito tutti i tifosi, anche quelli non iscritti ai Club, e tutti gli sportivi in generale a partecipare perché sarà una festa straordinaria”. “Fin dagli anni Ottanta il Club Napoli di Castel San Giorgio è stato un punto di riferimento per tutti i tifosi azzurri. Oggi è guidato da un Presidente e da un Direttivo dinamici – sottolinea Bruno Magliano presidente dell’Associazione Uanm – e per celebrare il loro quarantesimo anno di storia e di ininterrotta attività li abbiamo scelti per ospitare il nostro ottavo raduno. A loro vanno i nostri auguri e aspettiamo tutti il 6 giugno a Castel San Giorgio perché sarà una giornata meravigliosa”