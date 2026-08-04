Prima pagina Badiashile, pressing Napoli: la prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio

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Il Napoli continua a spingere per Benoit Badiashile. È questo il richiamo dedicato agli azzurri nella parte bassa della prima pagina del Corriere dello Sport, che evidenzia il pressing del club partenopeo sul difensore del Chelsea. La società resta al lavoro per rinforzare il reparto arretrato e punta sul centrale francese come principale obiettivo di mercato, in attesa che la trattativa possa entrare nella fase decisiva.

Romero scuote l'Inter, duello Juve-PSG per Suzuki

Nella parte alta della prima pagina trova spazio l'Inter, con il futuro di Cristian Romero che continua ad alimentare le indiscrezioni di mercato e tiene alta l'attenzione attorno ai nerazzurri. Al centro, invece, riflettori puntati sull'intrigo legato ai portieri: Zion Suzuki è al centro di un confronto tra Juventus e Paris Saint-Germain, entrambe interessate all'estremo difensore. Un intreccio destinato ad animare i prossimi giorni di mercato, mentre i due club valutano le mosse migliori per assicurarsi uno dei profili più seguiti nel suo ruolo.