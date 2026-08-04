Calciomercato, La Gazzetta dello Sport: "Giravolta Leao, ora può restare al Milan".
Rafael Leao torna al centro del progetto Milan. È questa l'apertura scelta da La Gazzetta dello Sport, che in prima pagina titola: "Giravolta Leao, ora può restare al Milan". Uno scenario che segna un cambio di prospettiva rispetto alle indiscrezioni delle scorse settimane e che rilancia la possibilità di vedere l'attaccante portoghese ancora in rossonero nella prossima stagione. La sua permanenza rappresenterebbe un punto fermo per il nuovo corso del club, impegnato a costruire una squadra competitiva in vista dei prossimi impegni.
Mercato: Como protagonista, Juve già a quota 138 milioni
Spazio anche al mercato, con il Como che continua a stupire per ambizione e investimenti. Il club lariano, infatti, ha definito anche l'arrivo di Trevoh Chalobah, aggiungendo un altro tassello di spessore a una campagna acquisti che sta attirando l'attenzione. Numeri importanti anche per la Juventus, che secondo il quotidiano ha già investito complessivamente 138 milioni di euro in questa sessione estiva. Un dato che conferma la volontà del club bianconero di intervenire con decisione sulla rosa per rafforzare l'organico e affrontare con maggiori certezze la nuova stagione.
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