Conte fa un doppio cambio: torna Vergara, dentro anche Gutierrez

Conte fa un doppio cambio: torna Vergara, dentro anche GutierrezTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:43Brevi
di Davide Baratto

Doppia sostituzione di Antonio Conte: entra Antonio Vergara che torna in campo dopo uno stop di due mesi, dentro anche Gutierrez. A lasciargli spazio sono Alisson Santos e Vergara.