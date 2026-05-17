Minuti finali anche per Mazzocchi: esce Di Lorenzo
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Spazio anche a Pasquale Mazzocchi nei minuti finali: Antonio Conte lo inserisce all'87esimo al posto del capitano Di Lorenzo. Il Napoli è in vantaggio 2-0 in casa del Pisa ed è ad un passo dalla qualificazione aritmetica alla prossima Champions League.
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