Minuti finali anche per Mazzocchi: esce Di Lorenzo

Minuti finali anche per Mazzocchi: esce Di LorenzoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:52Brevi
di Davide Baratto

Spazio anche a Pasquale Mazzocchi nei minuti finali: Antonio Conte lo inserisce all'87esimo al posto del capitano Di Lorenzo. Il Napoli è in vantaggio 2-0 in casa del Pisa ed è ad un passo dalla qualificazione aritmetica alla prossima Champions League.