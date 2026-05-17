Napoli avanti di due sul Pisa a fine 1T: Conte vicino a chiudere la pratica Champions

Napoli avanti di due sul Pisa a fine 1T: Conte vicino a chiudere la pratica ChampionsTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:50Brevi
di Davide Baratto

Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio di due gol sul Pisa: decisive le reti di McTominay e Rrahmani, all'Arena Garibaldi c'è solo la squadra azzurra in campo. Altri 45 minuti per blindare il risultato e magari provare ad ampliare il divario: Antonio Conte è ad un passo dal chiudere la pratica Champions League.