Raddoppio Napoli! Rrahmani segna di testa e fa 2-0

Raddoppio Napoli! Rrahmani segna di testa e fa 2-0TuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:30Brevi
di Davide Baratto

Al 27esimo del primo tempo il Napoli è già avanti 2-0 sul Pisa e si avvia a chiudere la pratica Champions: calcio d'angolo ad uscire di Elmas su cui Rrahmani salta più in alto di tutti e spizza: Semper non perfetto, raddoppia il kosovaro.