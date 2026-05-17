McTominay! Il Napoli passa in vantaggio con il solito Scott

McTominay! Il Napoli passa in vantaggio con il solito ScottTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:25Brevi
di Davide Baratto

Scott McTominay porta il Napoli in vantaggio! Lo scozzese chiude un bellissimo triangolo con Lobotka e Hojlund, realizzando da fuori area con un tiro preciso che tocca il palo e si infila all'angolino. Pisa zero Napoli uno al 20esimo minuto del match dell'Arena Garibaldi.