Hojlund torna al gol! Festa Napoli: 3-0 e qualificazione Champions

Hojlund torna al gol! Festa Napoli: 3-0 e qualificazione ChampionsTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:56Brevi
di Davide Baratto

Tris azzurro! Rasmus Hojlund torna al gol dopo due mesi appoggiando in rete l'assist di Pasquale Mazzocchi. Il Napoli di Antonio Conte festeggia la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League con un 3-0 secco sul Pisa.