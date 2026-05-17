Prime mosse di Conte: entrano De Bruyne e Olivera

Prime mosse di Conte: entrano De Bruyne e OliveraTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:25Brevi
di Davide Baratto

Al 59esimo minuto di gioco, sul 2-0 per il Napoli contro il Pisa, arrivano le prime mosse di Antonio Conte. Il tecnico azzurro sostituisce Buongiorno ed Elmas, quest'ultimo ammonito, ed inserisce Olivera e De Bruyne al loro posto.