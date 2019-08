Da ieri Ospina ed Allan in gruppo, entrambi non saranno a disposizione col Barça

Il Napoli è arrivato da poche ore a Miani, e da ieri anche David Ospina ed Allan si sono aggregati al gruppo. Scrive cosi l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport: "Da ieri, sono rientrati pure Allan e Ospina, che hanno partecipato alla Coppa America e, dunque, hanno iniziato le vacanze in ritardo. I due si sono aggregati alla squadra nell’albergo di Miami, ma non saranno a disposizione per le due partite".