Dazn - Il dato sulle sconfitte del Napoli: 3 dei 4 ko arrivati giocando dopo l'Inter

L'Inter ha vinto contro il Monza conservando di certo il primo posto per questa giornata e portandosi almeno per una notte a +4 sulla seconda in classifica. Il Napoli domani dovrà rispondere contro la Fiorentina, ma ad accompagnare la partita c'è una statistica poco positiva. Infatti, tre delle quattro sconfitte degli azzurri in questo campionato sono arrivate giocando dopo l'Inter: il 3-0 contro il Verona, lo 0-1 contro la Lazio e il 2-1 a Como. A riportare il dato è DAZN.