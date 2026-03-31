Podcast De Zerbi riporta il "Made in Italy" in Premier: il podcast di Gianluca Di Marzio

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"Nella notte più importante per il Made in Italy - con Gattuso ha il compito di portarci al Mondiale - un suo vecchio amico/nemico come Roberto De Zerbi riporta il Made in Italy in Premier League. Tornando lì dove al Brighton aveva fatto un campionato straordinario". Inizia così la riflessione odierna di Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra il nostro network, TuttoMercatoWeb.com, e Gianlucadimarzio.com -, parlando dell'imminente approdo del tecnico italiano sulla nuova panchina di Premier League, al capezzale di un Tottenham che sta lottando per non retrocedere dove allenatori come Frank e Tudor hanno fallito.

Made in Italy all'estero

Se da un lato è vero che ci giochiamo oggi la qualificazione al mondiale dopo due tentativi falliti, dall'altro gli allenatori italiani sono sempre più considerati come innovatori, come visionari, e non solo Roberto De Zerbi è uno dei capofila di questa era e con lui anche Farioli, che proprio con De Zerbi ha lavorato ai tempi del Benevento e che adesso sta facendo molto bene al Porto, lo stesso Lisci che in Spagna continua ad emergere. Roberto De Zerbi continuerà dunque a stupire più all'estero che non in Serie A. L'auspicio però è che il Made in Italy degli allenatori all'estero possa essere questa sera certificato, timbrato e surrogato da Rino Gattuso.

Di seguito puoi ascoltare la puntata di oggi di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!