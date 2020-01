Demme, scelta la maglia numero 4: l'ultima fu di Giaccherini

Diego Demme è da qualche giorno un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista tedesco ha guadagnato la prima convocazione di Gattuso per la gara di domani contro il Perugia, valida per gli ottavi di Coppa Italia. L'ormai ex Lipsia, come mostrato anche dal profilo Twitter della Ssc Napoli, ha scelto la maglia numero 4, abbandonando dunque il 31 che indossava in Germania. L'ultimo ad indossarlo, nel 2016/17, è stato Emanuele Giaccherini.