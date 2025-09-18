Doku semina il panico in area: 2-0 per il City al 65esimo

Doku semina il panico in area: 2-0 per il City al 65esimo
di Davide Baratto

Il Manchester City raddoppia al 65esimo: Jeremy Doku riceve al limite dell'area e penetra in mezzo a tre maglie azzurre, riuscendo poi a finalizzare con un tiro di mancino a incrociare che passa sotto le gambe di Milinkovic-Savic. Il Napoli ora deve cercare di evitare l'imbarcata anche in virtù della differenza reti.