È sempre McTominay! Scott porta il Napoli in vantaggio a Copenhagen

È sempre McTominay! Scott porta il Napoli in vantaggio a CopenhagenTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:43Brevi
di Davide Baratto

È sempre Scott McTominay: lo scozzese capitalizza il corner di Elmas saltando più in alto di tutti e girandola di testa nella porta di Kotarski. Napoli in vantaggio 1-0 sul Copenhagen, avanti anche di un uomo per l'espulsione di Delaney.