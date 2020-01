Fabregas: "Conte il tecnico più duro. Sarri poco flessibile, 'muore' per le sue tattiche"

Cesc Fabregas è stato uno dei calciatori che ha avuto come allenatori sia Antonio Conte che l'ex Napoli Maurizio Sarri. Il centrocampista ha cercato di delineare le caratteristiche dei due tecnici in vetta alla Serie A: "Conte è l'allenatore più duro con cui abbia mai lavorato e fargli cambiare idea su di me è stata una delle cose più soddisfacenti che ho fatto in carriera, poi è l'ideale per le squadre che si vogliono rilanciare".

ZERO FLESSIBILITA' - "Sarri invece ha le sue tattiche e muore con quelle. Non è molto flessibile ma è un brav'uomo con un buon cuore".