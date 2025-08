Fermo da quando ha lasciato Napoli, Mario Rui ha un'offerta dalla Francia: i dettagli

vedi letture

Mario Rui potrebbe presto ritornare in pista. Perché nelle ultime ore è arrivata un'offerta da parte del Metz, club francese di Ligue 1, che vorrebbe la sua esperienza per far crescere il nuovo acquisto Yannis Lawson, prelevato poco fa dal Seraing, società belga. L'idea però è che Rui possa sostituire Matthieu Udol, finito al Lens nel corso di questa finestra di mercato, facendo dunque il titolare.

Nelle scorse settimane il terzino portoghese era stato avvicinato anche dal Cagliari, come chioccia per Idrissi. Mario Rui aveva rilasciato ai nostri microfoni diverse dichiarazioni per spiegare la posizione poco dopo la risoluzione consensuale dello scorso inverno.