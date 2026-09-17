Prima pagina Flop Amorim, La Gazzetta dello Sport: "Il Milan non c'è, gioco assente e difesa inesistente"

vedi letture

La sconfitta per 0-2 subita a San Siro contro il Benfica nel primo turno di Europa League ha messo a nudo tutte le fragilità del Milan di inizio stagione, scatenando la contestazione del pubblico con stampo di fischi e critiche feroci. "Il Milan non c'è, gioco assente e difesa inesistente" si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport.

I continui svarioni individuali e la scarsa coordinazione dei reparti portano il Milan a subire gol con troppa facilità sia in campionato che sul palcoscenico europeo. La risposta dovrà arrivare già domenica 20 settembre alle 20:45 nel match casalingo di Serie A contro il Lecce, occasione obbligata per scacciare la crisi e ricompattare l'ambiente.