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Italiane in Europa, Tuttosport: "Povero Diavolo, disastro Milan sotto gli occhi di Conte"

Italiane in Europa, Tuttosport: "Povero Diavolo, disastro Milan sotto gli occhi di Conte"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:50Brevi
di Fabio Tarantino

Il pesante passaggio a vuoto casalingo contro il Benfica (0-2 all'esordio in Europa League) ha riaperto le critiche nei confronti della squadra rossonera, apparsa sfilacciata in mezzo al campo e vulnerabile nella propria organizzazione difensiva.

A rendere la cornice di San Siro ancora più suggestiva è stata la presenza in tribuna di Antonio Conte, la cui figura evoca inevitabilmente suggestioni di mercato per la panchina milanista in caso di mancata inversione di rotta nelle prossime uscite di campionato. Tuttosport in prima pagina: "Povero Diavolo, disastro Milan sotto gli occhi di Conte". In vista dell'esordio europeo, invece, Luciano Spalletti ha analizzato il momento in casa Juventus dopo il passo falso di Sassuolo, affrontando con determinazione le pressioni e le voci di spogliatoio: