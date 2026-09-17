De Bruyne va a 200, ha stregato Allegri: la prima del Corriere dello Sport-Stadio
Il richiamo presente sulla prima pagina del Corriere dello Sport mette in luce la figura di Kevin De Bruyne in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina al Franchi. Il fuoriclasse belga è arrivato a quota 199 reti complessive realizzate in carriera (un percorso iniziato nel 2008 con il Genk) e va alla ricerca del traguardo storico dei 200 gol proprio sul campo della Viola.
Il quotidiano sottolinea come KDB abbia letteralmente "stregato" Massimiliano Allegri per applicazione e leadership. Nel nuovo scacchiere del 4-2-3-1, posizionato da trequartista centrale alle spalle di Højlund, il belga rappresenta la chiave tattica imprescindibile per alzare la qualità della manovra negli ultimi 30 metri e garantire la profondità richiesta dal tecnico.
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