Focus mercato alla DS di Venerato: ultime su Lucca e Lang e inedita idea per giugno

Stasera alle 22.45 consueto appuntamento con la 'Domenica Sportiva' su Rai Due condotta da Simona Rolandi e Paolo Petruccioli. In primo piano il big match Inter-Napoli con collegamenti live dallo stadio Meazza. In diretta anche Ciro Venerato con le ultime novità di mercato. Focus anche sul Napoli. Le ultime su Lucca e Benfica e il futuro di Lang. Ma anche una inedita idea italiana per il mercato di Giugno.

