Globe Socce Awards, CR7 trionfa su Messi: è il giocatore dell'anno

Nel corso del Globe Soccer Awards, evento giunto alla sua 11esima edizione Cristiano Ronaldo trionfa battendo l'eterno rivale Messi e Van Dijk e si aggiudica il premio come miglior giocatore dell'anno, a Klopp il premio come miglior tecnico e come naturale conseguenza il Liverpool è il miglior club del mondo. Premi alla carriera per Giggs e per il giocatore della Juventus Miralem Pjanic,