Bild - Psg in pole position per prendere Messi a parametro zero in estate

Il Paris Saint-Germain è in pole position per prendere Lionel Messi a fine stagione. A sostenerlo è l'emittente tedesca SportBild, secondo la quale il club parigino sarebbe sempre più fiducioso circa l'arrivo a parametro zero della stella argentina, attualmente in scadenza di contratto col Barcellona. Il Manchester City di Pep Guardiola resta, al momento più defilato, la seconda opzione.