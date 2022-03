SSC Napoli - Oggi si torna al lavoro al Konami Center agli ordini di Spalletti

"Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta a Bergamo in programma domenica 3 aprile alle ore 15".

Dopo la settimana di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Lo scrive il sito ufficiale del club azzurro in questa breve nota: "Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta a Bergamo in programma domenica 3 aprile alle ore 15".

