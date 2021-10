Il Napoli fa la partita ma spreca il rigore, il Toro pericoloso in contropiede: è 0-0 al 45’

Non si sblocca il match del Diego Armando Maradona. All'intervallo il punteggio è fermo sullo 0-0, anche se il Napoli ha sprecato una grande occasione per portarsi in vantaggio con il rigore di Insigne parato da Milinkovic-Savic. Il Napoli fa a lungo la partita e si rende pericoloso soprattutto con Osimhen. Il nigeriano ci mette pochi minuti a rendersi pericoloso: punta la difesa, poi calcia di poco a lato sulla destra. I ritmi sono alti e negli spazi stretti viene fuori la tecnica di Fabian Ruiz, Zielinski e soprattutto Anguissa, autore di un primo tempo sontuoso e giocate di gran classe. La chance più importante ce l’ha Insigne dal dischetto ma il capitano azzurri si fa ipnotizzare dal portiere granata.

Il Napoli rischia subito di pagare un prezzo altissimo: guizzo di Brekalo e gran conclusione su cui Ospina è però attento. Passato il momento difficile, gli azzurri tornano ad attaccare. I granata, per due volte in contropiede, rischiano di passare in vantaggio ma sprecano malamente. Finale confuso, tanti errori e squadre lunghe.