Il Real Madrid dovrà tornare sul mercato dei portieri: Courtois si rompe il crociato

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Brutto infortunio in casa Real Madrid. Nell'allenamento di questa mattina, il portiere Thibaut Courtois si è procurato un serio infortunio al ginocchio sinistro. Il belga dovrà stare fuori per parecchio tempo e, vista la sua prolungata assenza, i Blancos dovranno decidere se andare sul mercato per cercare un sostituto o meno.

Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del Real, poi postato anche sui social del club: "Dopo gli esami effettuati al nostro giocatore Thibaut Courtois, gli è stata diagnosticata una lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni".