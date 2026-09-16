Podcast Fiorentina-Napoli, Framondi: “Favasuli dal 1'! Ben venga chi vuole divorarsi il campo"

vedi letture

Marcello Framondi punta su Favasuli titolare e analizza la delicata trasferta del Napoli a Firenze.

Il giornalista Marcello Framondi, ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Tra Lavezzi e Kvaratskhelia chi scegli? A chi sei rimasto più legato?

“Il Pocho resta nel cuore. Nonostante, anzi, c'è tanto rammarico per quello che potrebbe essere stato a Napoli, perché forse l'abbiamo potuto assaggiare per poco, troppo poco tempo. Il Pocho ha scritto veramente pagine e pagine di storia azzurra. Quindi Pocho tutta la vita, anche se c'è un po' di rammarico per quella che poteva essere la storia di Kvaratskhelia a Napoli”.

Noa Lang e Costantino Favasuli possono strappare una maglia da titolare contro la Fiorentina oppure Allegri partirà ancora dalle sue certezze?

“Guarda, io credo di rivedere in Favasuli un po' quello che abbiamo visto con Vergara nella scorsa stagione, nel senso che è un giovanissimo su cui il Napoli ha scommesso e le cui caratteristiche tecniche le abbiamo ammirate l'altro giorno. Secondo me Allegri darà continuità a questa voglia di emergere da parte del Napoli e lo schiererà dal primo minuto. Questa è la mia sensazione e, ripeto, ben venga gente che ha voglia di divorarsi il campo, come ha dimostrato l'esterno”.

Anguissa continua a lavorare in palestra. Allegri cambierà qualcosa a centrocampo oppure confermerà la mediana vista contro il Bologna?

“Se le condizioni di Zambo restano queste, cioè di non avere una forma splendida dal primo minuto, credo che alla fine verrà confermata la stessa formazione che abbiamo visto in campo domenica pomeriggio, salvo poi far subentrare, chissà, forse nel secondo tempo. Ripeto, bisognerà vedere le condizioni del centrocampista azzurro prima di prendere decisioni più concrete. Sicuramente l'esperimento sembra riuscito, la mediana ha funzionato comunque domenica. Molto dipenderà dalle condizioni di Anguissa. Certo, Anguissa in forma non è sostituito da parte di nessuno, però è anche vero che nell'ultimo periodo ci ha più volte dimostrato che non aveva una condizione fisica proprio brillante e, dopo il piccolo infortunio in cui è incorso, naturalmente dare opportunità ad altri è logico”.

Che partita ti aspetti al Franchi contro una Fiorentina che sembra essersi risvegliata dopo un avvio difficile?

“Allora, in generale ho condiviso la tua disamina perché oggettivamente, se andiamo a vedere la chiusura del calciomercato, alla Fiorentina veniva dato un voto di otto per quanto aveva speso in termini assoluti, ma anche in termini di qualità. Sicuramente la falsa partenza della Fiorentina, in quel momento guidata da Grosso, ha un attimo rivoluzionato i piani. Il ritorno di Vanoli potrebbe dare una linfa a una qualità che sicuramente all'interno della rosa della Fiorentina c'è. E sappiamo quanto il Napoli durante il suo percorso abbia sofferto quel Franchi, quindi, se utilizzassimo un gergo degli anni Novanta, credo che sia una partita da tripla”.

La Fiorentina ha subito undici gol in quattro partite. Il Napoli potrebbe presentarsi con un atteggiamento più offensivo per sfruttare le difficoltà difensive dei viola?

“Sì, assolutamente. Spesso si è fatto confusione con il 4-4-2 di Allegri: utilizzato, in realtà, era più un 4-2-3-1. Quindi abbiamo visto, almeno nell'intenzione, di cercare di essere più offensivi da parte del Napoli. A volte si è riusciti a interpretarlo meglio in questo modo, altre volte l'interpretazione non è stata delle migliori. Sicuramente contro una difesa ballerina potrebbero essere valorizzate le attitudini offensive del Napoli. Temo però, ripeto, che possa avvenire prima o poi un'inversione di rotta in casa viola, perché, ripeto, la qualità c'è. Sorprendono un po' gli undici gol e sicuramente speriamo che tale inversione di rotta venga dopo la sosta, quindi dopo il Napoli”. Framondi: “Favasuli dal primo minuto, ben venga chi vuole divorarsi il campo. Fiorentina-Napoli? Partita da tripla” Marcello Framondi a Cronache Azzurre punta su Favasuli titolare e analizza la delicata trasferta del Napoli a Firenze.