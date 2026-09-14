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Napoli, Allegri riparte. Juve, Spalletti fai qualcosa: la prima di Tuttosport

Napoli, Allegri riparte. Juve, Spalletti fai qualcosa: la prima di TuttosportTuttoNapoli.net
Oggi alle 09:10Brevi
di Fabio Tarantino

La prima pagina di Tuttosport si focalizza sul duro confronto tra il riscatto del Napoli e la crisi di identità della Juventus. Il quotidiano torinese si rivolge direttamente al tecnico della Juventus con il richiamo "Spalletti fai qualcosa", sottolineando la gravità del momento dopo la sconfitta al Mapei Stadium. La prestazione della squadra evidenzia l'assenza di leadership in campo, una difesa priva di equilibrio e la prova opaca in attacco di Kolo Muani, con il paradosso del gol decisivo segnato al 94' da Vasilije Adžić, ceduto in prestito proprio ai neroverdi.

Sul fronte azzurro, Tuttosport evidenzia come Massimiliano Allegri stia pian piano ritrovando la rotta grazie all'1-0 contro il Bologna siglato da Lobotka. Viene rimarcata la capacità del tecnico livornese di concretizzare il risultato pur in un clima di forte pressione, offrendo un netto contrasto con le sbandate tattiche viste sulla sponda juventina.