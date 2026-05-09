Video Insigne, il ritorno a Pescara è un incubo: fischi e poi le lacrime finali

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Lorenzo Insigne sfiora soltanto l’impresa con il Pescara e scoppia in lacrime per la retrocessione in Serie C: decisivo il pari di ieri sera contro La Spezia per decretare il più doloroso dei verdetti. Il ritorno da figliol prodigo aveva prodotto entusiasmo e punti nel capoluogo Abruzzese, ma nelle ultime giornate il rapporto tra l'ex Napoli e la piazza è notevolmente peggiorato dopo l'episodio del calcio di rigore a Padova.

Al termine della gara di ieri sera Lorenzo Insigne è scoppiato in lacrime per aver mancato l'appuntamento con la storia del club che lo ha lanciato nel mondo dei grandi. Ecco le immagini: