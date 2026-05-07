Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di ritorno di Europa e Conference League

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In Conference League le due semifinali sono Crystal Palace-Shakhtar e Strasburgo-Rayo Vallecano.

In questo giovedì 7 maggio termina la tre giorni delle coppe europee con le semifinali d'andata di Europa e Conference League. Derby inglese in Europa League con l'Aston Villa che ospita il Nottingham Forest, l'altra semifinale vede difronte i tedeschi del Friburgo contro i portoghesi del Braga. In Conference League le due semifinali sono Crystal Palace-Shakhtar e Strasburgo-Rayo Vallecano. Di seguito la programmazione completa.

GIOVEDÌ 7 MAGGIO

21.00 Diretta Gol Europa e Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

21.00 Aston Villa-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 252) e NOW

21.00 Friburgo-Braga (Europa League) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

21.00 Crystal Palace-Shakhtar (Conference League) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

21.00 Strasburgo-Rayo Vallecano (Conference League) - SKY SPORT(canale 255) e NOW