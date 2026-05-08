Tornike Kvaratskhelia strega il Bayern Monaco: il fratello di Khvicha però non può firmare

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Un altro Kvaratskhelia al Bayern Monaco? È possibile, mentre le indiscrezioni di mercato impazzano per Tornike, il fratello minore del campione del PSG ed ex Napoli, accostato al club tedesco e campione di Germania. La conferma è arrivata direttamente dal direttore sportivo Christoph Freund: "Sì, il fratello si è allenato con noi al Campus, ha talento. Dire se sia forte quanto suo fratello sarebbe pretendere troppo, ma è un giocatore di prospettiva e vedremo come si evolverà la situazione", ha dichiarato il dirigente austriaco in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Wolfsburg. Secondo quanto riportato da TZ, il classe 2010 georgiano ha già indossato la maglia del Bayern lo scorso martedì in un'amichevole dell'Under 17 contro la "Global Academy", la selezione di talenti allenata dall'icona del club Klaus Augenthaler. Nel 3-0 finale per i bavaresi, Kvaratskhelia jr ha lasciato un'ottima impressione, mettendo in mostra una tecnica sopraffina e siglando persino un gol.

Un trasferimento immediato al Bayern risulta però complicato: in quanto cittadino extracomunitario, il georgiano potrebbe trasferirsi a Monaco solo al compimento del diciottesimo anno di età. Per aggirare l'ostacolo, tuttavia, si ipotizza che i giganti di Bundesliga optino per un prestito a un club satellite, probabilmente all'interno del network "Red & Gold" del Bayern. Ma non finisce qui: Tornike avrebbe assistito dalla tribuna dell'Allianz Arena alla semifinale di ritorno di Champions League tra il Bayern e il PSG di suo fratello Khvicha. Una curiosità: anche lo stesso Khvicha Kvaratskhelia sostenne un provino nel settore giovanile del Bayern all'età di 16 anni. All'epoca, il trasferimento saltò a causa delle stesse restrizioni sui minorenni extracomunitari e dell'impossibilità di trovare un club partner adeguato per il prestito.