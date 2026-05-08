Incredibile in Colombia: bombe e lamiere in campo, annullata gara di Copa Libertadores

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(ANSA) - BOGOTÀ, 08 MAG - La partita tra Independiente Medellín e Flamengo, valida per il quarto turno della Coppa Libertadores, è stata annullata la notte scorsa a causa di problemi di sicurezza allo stadio Atanasio Girardot in Colombia. Ora la Conmebol, l'organizzazione del torneo, prenderà una decisione in merito. Esiste un precedente per la vittoria a tavolino del Flamengo, come accaduto con il Fortaleza, sempre in Coppa Libertadores, nel 2025. I tifosi della squadra di casa hanno inscenato violente proteste, utilizzando bombe, fumogeni e laser, non appena è iniziato il gioco. Dopo 3 minuti, l'arbitro ha interrotto la partita e le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

I dimostranti colombiani, incappucciati, hanno tentato di invadere il campo, lanciando oggetti, lamiere e sedie. Un ordigno ha persino colpito lo zaino e i pantaloni di un cameraman di Espn, che ha preso fuoco. I tifosi dell'Independiente Medellín protestano contro la situazione attuale del club, che lo scorso fine settimana è stato eliminato dal campionato colombiano. La polizia colombiana ha persino proposto di far giocare la partita a porte chiuse, richiesta respinta dalla società di Medellín. (ANSA).