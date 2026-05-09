Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue la 36ª giornata di Serie A
In questo sabato 9 maggio prosegue la 36ª giornata di Serie A. Start alle 15:00 con Cagliari-Udinese, si prosegue con Lazio-Inter alle 18:00 ed a chiudere Lecce-Juventus alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono tanti gli impegni internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 9 MAGGIO
11.00 Cesena-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Frosinone-Genoa (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.30 Como-Napoli (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Parma-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Liverpool-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
14.00 Elche-Alaves (Liga) - DAZN
15.00 Cagliari-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Roma-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Atalanta-Monza (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Genoa-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Stoccarda-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
16.00 Sunderland-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
16.00 Fulham-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
16.00 Brighton-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
16.00 Dinamo Zagabria-Hajduk (Campionato croato) - COMO TV
16.15 Siviglia-Espanyol (Liga) - DAZN
18.00 Lazio-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.00 Bra-Torres (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.30 Manchester City-Brentford (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Wolfsburg-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.30 Atletico Madrid-Celta (Liga) - DAZN
19.00 Toronto-Inter Miami (MLS) - APPLE TV
20.30 Benevento-Arezzo (Supercoppa Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Chicago Fire-New York Red Bulls (MLS) - APPLE TV
20.45 Lecce-Juventus (Serie A) - DAZN,SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 251) e NOW
21.00 Real Sociedad-Betis (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Motherwell-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV
22.30 Montral Impact-Orlando City (MLS) - APPLE TV
Serie A Enilive 2025-2026
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