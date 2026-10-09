Prima pagina Inter, ecco Spence. Juve, rinnova Nico: la prima de La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport di oggi dedica la prima pagina al calciomercato, con tre storie che coinvolgono le grandi del campionato. L’apertura è per il Milan, che vuole fare shopping e ne “vuole due”, di acquisti. I rossoneri sono dunque al lavoro per rinforzare la rosa e intervenire su più fronti, in vista di una stagione in cui l’ambizione resta alta e le esigenze tecniche, evidentemente, non mancano.

Inter su Spence, Juve: Spalletti dà l’ok al rinnovo di Nico

Spazio poi all’Inter, che mette nel mirino Spence: “ecco Spence”, titola il quotidiano, segnalando l’interesse dei nerazzurri per il giocatore. Chiude il quadro la Juventus, dove arriva un segnale importante sul fronte contratti: Spalletti ha dato il suo via libera al rinnovo di Nico, una scelta che conferma la fiducia del tecnico nel giocatore e apre la strada a un nuovo accordo con il club bianconero. Tre notizie diverse che raccontano come, nonostante il campionato sia appena ripartito dopo la sosta, il mercato continui a occupare l’agenda delle big.