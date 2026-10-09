Allegri ha deciso, difesa a tre con due novità a sorpresa in attacco

Allegri cambia. Secondo Il Mattino, per la sfida di domani contro il Frosinone al Maradona il tecnico è pronto a ripartire dalla difesa a tre, abbandonando almeno per ora la linea a quattro provata nelle prime uscite stagionali. Una scelta che arriva dopo giorni di riflessione e di prove tattiche a Castel Volturno, dove il tecnico ha alternato i due sistemi senza sciogliere subito il dubbio. Il ritorno al terzetto difensivo, marchio di fabbrica di Allegri e assetto che il gruppo conosce bene per averlo utilizzato a lungo nella scorsa stagione, sembra dunque la direzione presa per ritrovare solidità e risultati.

Neres e Lucca titolari in attacco

Il quotidiano indica anche due novità di formazione: Neres e Lucca partiranno dal primo minuto. Una soluzione che porta freschezza e alternative in avanti, in un momento in cui il Napoli ha segnato appena 7 gol nelle prime cinque giornate di campionato e ha bisogno di ritrovare efficacia sotto porta. Con il tour de force ormai alle porte, Allegri punta anche a distribuire le energie e a evitare di caricare sempre gli stessi uomini. La gara con il Frosinone, dopo la lunga sosta per le nazionali, sarà il primo banco di prova per il nuovo assetto, con i tifosi pronti a riempire lo stadio nel primo sold-out della stagione.