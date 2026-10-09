Fiducia ad Allegri? ADL ha la sua idea su Max: è convinto di una cosa

Max Allegri ha la piena fiducia di De Laurentiis. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola. Si parla del rapporto tra i due e di quello che è accaduto nelle ultime settimane: "Aurelio De Laurentiis non mette pressione ad Allegri: è ancora convinto che sia il tecnico giusto per gestire il dopo-Conte e il settembre negativo non gli ha fatto cambiare idea. E glielo ha ribadito in questi giorni: restiamo calmi e pensiamo ai nostri obiettivi. Il piano di questa estate prevede che sia proprio questo il mese in cui il Napoli di Max dovrà iniziare a prendere forma".