Prima pagina La Juve scommette su Nico e rientra Adams per il Toro: la prima di Tuttosport

La prima pagina di Tuttosport è dedicata alle due squadre torinesi. L’apertura è per la Juventus, con un titolo che lascia pochi dubbi: “La Juve scommette su Nico”. Il quotidiano racconta la fiducia che il club bianconero ripone nel giocatore, in linea con quanto emerso nelle ultime ore sul fronte contratto, dove il via libera di Spalletti al rinnovo ha aperto la strada a un possibile nuovo accordo. Una scelta che racconta la volontà della società di puntare su di lui per il presente e per il futuro.

Torino, rientra Adams

Spazio anche al Torino, per il quale il giornale dà una buona notizia: rientra Adams. Il recupero dell’attaccante rappresenta un’opzione in più per il tecnico granata, che ritrova un elemento importante per la fase offensiva dopo un periodo in cui ha dovuto fare i conti con le assenze. Due storie diverse ma complementari, che raccontano le ambizioni e le esigenze delle due società torinesi in un momento in cui il campionato è appena ripartito dopo la lunga sosta per le nazionali.