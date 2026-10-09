Allegri ha l'asso nella manica in attacco: candidatura dal 1' per la prima volta

Neres scalpita. Secondo i quotidiani oggi in edicola, l’esterno brasiliano può partire da titolare domani contro il Frosinone al Maradona. Una chance importante per il giocatore, che dopo l’avvio di stagione e la lunga sosta per le nazionali si candida a un ruolo da protagonista nell’attacco di Allegri. Il tecnico, alle prese con un’infermeria ancora affollata e con un tour de force ormai alle porte, ha bisogno di soluzioni offensive in grado di garantire freschezza e profondità, e Neres sembra poter rispondere a questa esigenza.

Un attacco da sbloccare

L’eventuale conferma del suo impiego dal primo minuto si inserirebbe in un momento in cui il Napoli deve ritrovare efficacia sotto porta: nelle prime cinque giornate di campionato gli azzurri hanno segnato soltanto 7 gol, contro i 10 dello stesso periodo della scorsa stagione. La gara con il Frosinone, dunque, può diventare l’occasione giusta per cambiare marcia. Il brasiliano, con la sua velocità e la capacità di creare superiorità sulla fascia, potrebbe offrire quella spinta che finora è mancata.