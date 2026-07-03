Prima pagina Inter, sprint Khalaili e Leao lascia il Milan: la prima della Gazzetta dello Sport

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Ultime calciomercato Napoli e Serie A, la prima pagina del quotidiano oggi in edicola: tutto su Napoli, Juve, Inter e Milan

L'Inter accelera sul mercato e si avvicina sempre di più ad Anan Khalaili. È questo uno dei temi principali della prima pagina della Gazzetta dello Sport, che apre anche con la Juventus e il ritorno di Kolo Muani: il club bianconero punta infatti ad avere l'attaccante a disposizione già per il raduno, così da metterlo subito agli ordini del nuovo allenatore. Due operazioni che confermano la volontà delle grandi di muoversi con decisione in vista della nuova stagione.

Leao verso l'addio, il Milan fissa il prezzo

Spazio in prima pagina anche al futuro di Rafael Leao, destinato a essere uno dei nomi più caldi di questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portoghese sarebbe sempre più vicino a lasciare il Milan, che avrebbe già fissato la valutazione del proprio gioiello. Per convincere i rossoneri a cedere l'attaccante servirà infatti un'offerta di almeno 60 milioni di euro. Una cifra importante, che riflette il valore del giocatore e che potrebbe attirare l'interesse di diversi top club europei nelle prossime settimane.